Coronavirus, allarme contagi in provincia di Palermo: quasi 600 in 24 ore, incombe la zona rossa

Quasi due terzi dei nuovi contagi registrati nell'ultimo bollettino Covid in Sicilia sono stati nella provincia di Palermo: ben 597 su 909. Un dato allarmante che rispecchia l'andamento degli ultimi giorni. Solo ieri, ad esempio, nel capoluogo e in provincia erano stati registrati 364 nuovi positivi.

Oggi, alla luce dei pochi tamponi totali processati (7.561), la cifra di 597 rappresenta un dato incredibilmente alto. Attualmente ci sono 35 comuni in zona rossa in Sicilia e nel Palermitano anche due grossi centri come Partinico e Borgetto. Il sindaco di Palermo nei giorni scorsi aveva chiesto al commissario per l'emergenza Covid nel capoluogo e al dirigente dell'Asp i numeri dettagliati dell'andamento epidemiologico in città per attuare eventuali misure restrittive. Dati che il primo cittadino attende con ansia perchè i contagi aumentano giorno dopo giorno.

I 597 di oggi in tutta la provincia allarmano non soltanto Leoluca Orlando ma molti sindaci che monitorando l'andamento nei singoli paesi hanno chiesto nei giorni scorsi e chiederanno nelle prossime ore al presidente della Regione l'istituzione di nuove zone rosse.

