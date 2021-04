Stare in spiaggia non è vietato, almeno oggi che Palermo è in zona arancione, ma sono vietati gli assembramenti. E oggi a Mondello di assembramenti ce ne sono stati.

Molti ragazzi, nell'ultimo giorno di vacanze pasquali prima del ritorno in classe si sono ritrovati in spiaggia, molti senza mascherina, qualcuno ha azzardato un bagno. I controlli di polizia e vigili urbani, scattati intorno a mezzogiorno, hanno causato il fuggi fuggi generale.

