Coronavirus a Palermo, prorogato fino al 2 aprile lo stop ai mercati all'Arenella, Zen, Partanna e Sferracavallo

Come anticipato dal report inviato dal commissario per l'emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, e dal dipartimento di prevenzione dell'Asp al sindaco Leoluca Orlando, resta in vigore lo stop ai mercatini nella settima circoscrizione della città. L'ordinanza, emanata quest'oggi dal primo cittadino, proroga dal 25 marzo e fino al 2 aprile compreso la sospensione dei seguenti mercati rionali:

- Mercatino “Arenella” - Via San Vincenzo De Paoli - giovedì 07/14

- Mercatino “Zen” - Via Gino Zappa - giovedì 07/14

- Mercatino “Partanna Mondello” - Via Apollo - giovedì 07/14

- Mercatino “Don Orione” - Via Jung – Don Gnocchi – Via Cimbali – venerdì 07/14

- Mercatino “Sferracavallo” - Via Proserpina, via Pegaso - mercoledì 07/14

"Sulla base delle rilevazioni effettuate dal 14 al 20 marzo 2021 - scrivono le autorità sanitarie nel documento ricevuto oggi dall'Amministrazione comunale e inoltrato anche al prefetto di Palermo - lo stato di allerta e le restrizioni attuate nelle diverse circoscrizioni dell’Area Metropolitana di Palermo, sono ancora necessarie in quanto il trend (di nuovi positivi, ndr) è uniforme nel tempo e non accenna a diminuire. Si ritiene, quindi, necessario un periodo di osservazione maggiore, di almeno due settimane, al fine di valutare l’andamento epidemiologico dei nuovi casi positivi giornalieri e quindi eventualmente applicare una modifica alle restrizioni attuate".

Nel dettaglio, il rapporto indica in 2.943 i positivi al Coronavirus a Palermo alla data del 20 marzo, un dato che corrisponde allo 0,44% sul totale della popolazione e ad una media per circoscrizione dello 0,42%. Resta in vigore anche la disposizione che vieta la vendita di alcolici dopo le 18.

