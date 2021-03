Controlli anti-Covid a Palermo: 46 denunce e un esercizio commerciale chiuso

Assembramenti, mancato utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione in generale: sono 46 le persone segnalate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine a Palermo durante i controlli anti-Covid. I dati sono stati comunicati dalla Prefettura di Palermo, in merito ai controlli in città legati alle restrizioni per evitare la diffusione del Coronavirus. .Sono stati ben 2245 i soggetti fermati e controllati ma per 46 è scattata la denuncia.

Le forze dell'ordine, sempre nella giornata di ieri hanno controllato 375 esercizi commerciali, sanzionando il titolare di una e provvedendo alla chiusura dell'attività temporaneamente. In questi casi le sanzioni riguardano il mancato rispetto dell'orario di chiusura o la presenza nel locale di un numero di clienti superiori alla capienza o ancora il mancato uso di dispositivi per evitare il rischio di contagio.

