Palermo, entrambi contagiati: il Covid uccide due fratelli all’Arenella 

Lutto nel quartiere Arenella di Palermo. Sono morti per covid due fratelli, Maurizio e Salvatore Caraccio, di 50 e 40 anni e la borgata e la città tutta sprofonda nel terrore.

I residenti - scrive Anna Cane sul Giornale di Sicilia in edicola - puntano il dito contro coloro che non rispettano i protocolli di sicurezza, che creano assembramenti e non indossano la mascherina. Salvatore è andato via sabato scorso, Maurizio è scomparso il giorno del funerale del fratello.

Entrambi hanno lasciato moglie e figli. La tragedia ha scosso tutti. I genitori, preoccupati per l’alto numero dei contagi, hanno iniziato una raccolta firme da consegnare al preside della scuola Arenella per chiedere le lezioni a distanza. Il Comune, dal canto suo, per tutto il fine settimana, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Asp, associazioni e parrocchie della settima circoscrizione, dove già sono state chiusi mercati rionali e vigono particolari restrizioni.

