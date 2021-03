Il Coronavirus uccide un'intera famiglia ad Altavilla Milicia: muoiono due fratelli e il padre

Un'intera famiglia distrutta dal Coronavirus: ad Altavilla Milicia, nel giro di pochi giorni, il Covid si è portato via i fratelli Salvatore e Gaspare Lombardo e poi anche il papà Castrenze, morto dopo un lungo ricovero. Non solo, altri due fratelli dell'anziano si trovano ricoverati in ospedale, anche loro contagiati dal virus.

"C’è una famiglia colpita duramente e noi siamo tutti feriti in modo profondo. Parliamo di persone benvolute, conosciute da tutti e che tutti apprezzavano", spiega Pino Virga, sindaco di Altavilla. Il comune palermitano è in zona rossa fino a domani: "Nonostante il ritorno alla zona arancione terrò le scuole chiuse per una settimana almeno fino alle vacanze di Pasqua - dice Virga -. Poi vedremo quale sarà l’andamento del contagio che al momento resta costante".

Con la fine della zona rossa ad Altavilla ci si potrà muovere liberamente all'interno del paese ma il primo cittadino lancia un monito: "Non dovrà cambiare il nostro atteggiamento di cautela e di prudenza, perché se è vero che è rientrato l’allarme che ci ha portati in zona rossa, è altrettanto vero che l’emergenza è ancora attuale, che il Covid continua a diffondere i suoi parassiti velenosi, e a seminare dolore. Attraverso il rispetto delle regole di prudenza, testimoniamo anche il nostro affetto, e la nostra fraterna condivisione, a quanti stanno lottando contro la malattia".

