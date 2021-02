Traffico in tilt a Palermo: evitare viale Regione Siciliana ma i percorsi alternativi scarseggiano

Par condicio.In viale Regione Siciliana, a Palermo, lavori e caos a pochi metri dall’imbocco dell’autostrada per Mazara del Vallo e ora pure opere - ed è facile prevedere pure file chilometriche - in prossimità delle autostrade per Catania e Messina. Difficile che si verifichi, infatti, il contrario con l’inizio delle manutenzioni, le ennesime, sul Ponte Corleone. Ma se per i lavori sul canale Mortillaro è chiuso solo un tratto della carreggiata centrale, all’altezza di Lidl, in direzione dell’autostrada Palermo-Mazara, i disagi nella zona di ponte Corleone saranno raddoppiati, perché il restringimento delle corsie avverrà in entrambe le direzioni.

Per gli automobilisti che devono attraversare questo tratto di viale Regione Siciliana, dunque, il consiglio è quello di muoversi con sensibile anticipo rispetto alle proprie tabelle di marcia, prendere percorsi alternativi alla circonvallazione e… di armarsi di santa pazienza.

I problemi coinvolgeranno inevitabilmente soprattutto i mezzi pesanti. A dire il vero per i Tir che superano il peso delle 27 tonnellate questa situazione non è più tanto una novità da un mese scarso. A fine gennaio, infatti, la polizia municipale ha provato a far seguire alla lettera le indicazioni dell’ordinanza del 2019 (poco o per nulla applicata, fino a quel momento) che vietava l’attraversamento del ponte per i mezzi pesanti. Per i Tir, dunque, percorsi alternativi lungo via Giafar, via Perez e lungo le strade lato mare. Tra queste ultime, ovviamente occhio agli ingorghi in via Messina Marine, alla Cala e in via Montepellegrino.

Per quanto riguarda quest’ultima strada, anche in questo caso gli ostacoli non mancano. Sì, perché lungo questa arteria, all’altezza del mercato ortofrutticolo, si sta svolgendo un intervento su canale Passo di Rigano, simile a quello che si sta effettuando in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò. Da via Montepellegrino i mezzi pesanti passano per raggiungere via Imperatore Federico o, in direzione opposta, il porto.

Adesso, considerando che anche gli automobilisti cercheranno questi percorsi alternativi, c’è da aspettarsi ingorghi anche in queste zone della città, dove bisogna fare i conti pure con la presenza di cantieri e scavi. Un po’ quello che sta succedendo da qualche mese sulla circonvallazione, all’altezza di Lidl. Come per via Montepellegrino, anche qui si è dovuto intervenire sul canale Mortillaro per delle manutenzioni urgenti, con lo scopo di evitare che un giorno o l’altro la strada non sprofondi al passaggio di macchine, moto o camion. Ebbene, qui chi va in direzione aeroporto e si trova sulla carreggiata centrale di viale Regione, appena superato piazzale Giotto, deve immettersi sulla corsia laterale. Proprio questo passaggio crea quotidianamente lunghe code all’altezza di via Principe di Paternò, con riflessi che possono andare a ritroso, fino allo svincolo di via Pitrè. Superata comunque via Paternò, si può ritornare sulla carreggiata centrale.

Insomma, cantieri, lavori e ingorghi in entrambe le code della circonvallazione. Giusto per non fare sgarbi a nessuno.

