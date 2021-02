Tir bloccati e lunghe file di auto, caos in via Pisacane e via Perez a Palermo

Forti rallentamenti stamattina in via Carlo Pisacane incrocio via Francesco Paolo Perez, nei pressi della stazione centrale, a Palermo. Una lunga fila di auto e mezzi pesanti ha creato disagi agli automobilisti, che da via Pisacane si dirigono verso via Perez.

Giunti all'incrocio con via Perez, infatti, i mezzi pesanti non riescono a passare anche per via di diverse auto posteggiate in doppia fila.

L'imbottigliamento appesantisce ulteriormente il problema della viabilità in città, resa già complicata dai rallentamenti che si verificano in viale Regione Siciliana. Sulla circonvallazione di Palermo, infatti, le auto circolano a passo d'uomo sia in direzione di Catania che verso Trapani.

Da un lato ci sono i restringimenti sul Ponte Corleone e l'impossibilità di transito imposta ai mezzi pesanti, dalla parte opposta i lavori (che ormai vanno avanti da mesi, nella corsia centrale di viale Regione Siciliana, all'altezza di via Principe di Paternò.

© Riproduzione riservata