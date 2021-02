Palermo, slittano le ulteriori limitazioni per il passaggio dei mezzi sul Ponte Corleone

Sul ponte Corleone slittano le ulteriori limitazioni per il passaggio dei mezzi, a causa della mancanza della nuova segnaletica stradale da installare a cura dell'Amat che gestisce il servizio per conto del Comune. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e la conseguente relazione che ha evidenziato "numerose criticità", il sindaco ha predisposto una nuova ordinanza che inibisce il transito ai lati e sui marciapiedi delle due carreggiate, autorizzando al traffico solamente la parte centrale. Inoltre, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stato abbassato il tonnellaggio a pieno carico dei mezzi che possono passare. I tir e i camion non devono superare le 26 tonnellate.

Adesso dovrà essere modificata la segnaletica con le nuove indicazioni lungo tutta la circonvallazione per indicare le uscite corrette agli autisti dei mezzi in divieto. I mezzi più pesanti dovranno così percorrere strade alternative, con un sovraccarico sulle strade del centro.

