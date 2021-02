Palermo, il ponte Corleone cade a pezzi: ecco il dossier dei vigili del fuoco

Le condizioni del ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana a Palermo, sono critiche. Lo racconta Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola. La struttura è pieno di fessurazioni, infiltrazioni, distacchi, ferri a vista, ossidazione delle armature. Dalla relazione di cinque pagine scritta dai vigili del fuoco e inviata al sindaco e alla Procura emerge un quadro preoccupante.

Per la sua posizione, nel cuore della circonvallazione, l'eventuale chiusura potrebbe provocare più di un problema al traffico cittadino e per chi va verso Catania o verso l’aeroporto di Punta Raisi. Già la chiusura delle carreggiate laterali, primo provvedimento in arrivo, comporterà disagi e lunghe code, c’è da giurarci.

La relazione parla di "diverse criticità", sia in direzione Catania che in direzione Trapani. Secondo i tecnici dei vigili del fuoco servono "approfondimenti tecnici" e va fatto "un controllo accurato dello stato di tutti i giunti". "Ho detto agli uffici - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo - di utilizzare il contratto per la manutenzione di ponti e cavalcavia per i primi interventi. Inoltre c'è un residuo di 50 mila euro con una ditta per le manutenzioni, che sarà utilizzato per il ripristino dei marciapiedi".

