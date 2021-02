Palermo, 4 arresti nella casa di riposo per anziani: "Comportamenti disumani, era un lager"

Più che una casa di riposo sembrava un lager per i continui maltrattamenti a cui gli anziani erano quotidianamente sottoposti. E sull'indagine che ha portato a 4 arresti a Palermo, il comandante provinciale della guardia di finanza, Antonio Quintavalle Cecere commenta: "Ancora una volta i finanzieri di Palermo hanno accertato comportamenti disumani posti in essere in una casa di riposo nei confronti di anziani indifesi .Dopo la Bell'Aurora, sequestrata l'anno scorso, le indagini hanno riguardato la onlus 'I nonnini di Enza', un vero e proprio lager per gli ospiti".

Gli arresti sono l'amministratore della Onlus di viale Lazio e tre dipendenti (clicca per leggere i nomi). "La nostra attività non si ferma con gli arresti di oggi - aggiunge il comandante -. Gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria procederanno ora ad effettuare nei confronti della onlus approfondimenti fiscali".

Le intercettazioni hanno messo in luce un vero e proprio orrore. "È uno spaccato di nefandezze veramente deprimente quello che emerge da questa indagine che suscita profonda indignazione perché le vittime sono anziani, i soggetti più fragili e indifesi, che in questa fase di emergenza sanitaria dovrebbero essere ancora più accuditi e protetti", commenta il comandante del Nucleo speciale di polizia economico-finanziaria Gianluca Angelini, a capo del pool che ha condotto l'indagine.

"La raccomandazione che deve essere rivolta ai parenti degli ospiti di queste strutture - prosegue - è quella di fare sentire sempre e costantemente la propria presenza sia nei confronti dei congiunti che del personale. In questi contesti il controllo sociale riveste un ruolo determinante".

© Riproduzione riservata