Cimitero della vergogna a Palermo, ai Rotoli 717 bare in attesa di sepoltura

È stata superata la soglia di 700 bare tenute fuori terra al cimitero dei Rotoli di Palermo. Ieri - scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola - il contatore degli operatori della Reset addetti alle tumulazioni si è bloccato a 717.

Leoluca Orlando in una sua recente ordinanza ha modificato il regolamento cimiteriale che sostanzialmente porta da 30 a 25 le concessioni. Manovra che dovrebbe consentire la possibilità, ma almeno nel medio periodo, di utilizzare più posti visto che in teoria se ne libereranno di più.

Inoltre, ha autorizzato un prelievo di 800 mila euro dal fondo di riserva che sono quelli che dovranno servire per l’acquisto dei loculi fuori terra e per riparare il forno crematorio. Anche qui, però, tempi non proprio brevissimi. Fra acquisto, posa e messa in funzione se ne parlerà a fine giugno. E così rischierà di avverarsi la proiezione statistica annunciata da Pollicita secondo cui da qui a 4-5 mesi il numero di bare in deposito potrà arrivare al numero spaventoso di 2500.

