Emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli di Palermo, bara in salotto da 10 giorni

L'emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli ha ripercussioni anche nelle case dei palermitani. Una donna, deceduta il 19 febbraio, si trova ancora nel salotto di casa sua perché al camposanto comunale non c'è posto per ospitarla.

Lo racconta oggi Gabriele Messina in un articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola: "Mia mamma è venuta a mancare nella notte del 19 febbraio - spiega la signora Giusy La Mantia - abbiamo subito avvertito l’impresa funebre per l’organizzazione del funerale e non ci saremmo mai aspettati che potesse succedere una situazione come quella che stiamo vivendo".

La famiglia non possiede una tomba di proprietà, subito dopo i funerali è stato comunicato loro che la salma sarebbe dovuta restare in deposito in casa perché al cimitero di Santa Maria dei Rotoli non c’era più spazio.

"Inizialmente - racconta la signora La Mantia -, non ci siamo preoccupati della questione perché pensavamo che si trattasse solo di uno o due giorni al massimo, giusto il tempo di trovare lo spazio presso il deposito del cimitero. Vedevamo anche il lato positivo della cosa. Era un po’ come avere nostra madre sempre vicina. Avevamo visto tante scene impietose della situazione di emergenza al cimitero e pensavamo che il deposito domestico, prima della sepoltura, fosse persino una soluzione più dignitosa".

Dal Comune, negano che una situazione di questo tipo possa essere possibile e che gli ingressi al deposito del cimitero continuano ad essere regolari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE