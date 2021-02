Coronavirus, ai domiciliari festeggia il compleanno del padre: 9 sanzioni a Palermo

Il 18enne palermitano, G.A., ai domiciliari, è stato sorpreso nella sua abitazione nelle vicinanze di Borgo Molara, in compagnia di altre 8 persone, con le quali stava festeggiando il compleanno del proprio padre. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Mezzo Monreale.

Al giovane, gravato da reati in materia di stupefacenti, e ai suoi ospiti sono state comminate sanzioni amministrative, per una somma complessiva di 3.600 euro per la violazione delle norme riguardanti il contenimento della pandemia da Covid-19.

Il18enne, inoltre, avendo disatteso il divieto di ricevere estranei al nucleo familiare, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e adesso rischia l'aggravamento della misura cautelare.

© Riproduzione riservata