Controlli antidroga a Palermo, scattano due arresti

Due palermitani, V.S., 33enne e C.M., 48enne, entrambi noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati ieri, in due circostanze diverse, dai carabinieri della Stazione di Partanna Mondello e Falde durante servizi antidroga.

Nel corso di una perquisizione a casa di V.S., ieri mattina a Sferracavallo, i militari si sono accorti che l’uomo ha provato a disfarsi di qualche cosa gettandola dalla finestra; hanno subito recuperato più di 20 grammi di cocaina, parte della quale già divisa in dosi, all’interno di un pacchetto di caramelle e 560 euro in banconote di piccolo taglio nell’abitazione.

Nel pomeriggio, grazie al fiuto del cane “Ron”, i militari hanno trovato, dopo una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di C.M., hashish per un peso complessivo di 150 grammi, nascosto dietro ad un piccolo quadro all’interno di un’intercapedine, nonché 11 dosi nascoste negli slip dell’uomo.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati e quest’ultima verrà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli esami previsti. I due arrestati sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

