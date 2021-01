Palermo, in una casa di Ballarò un market della droga: arrestato un pregiudicato

Blitz dei poliziotti della Squadra Mobile di Palermo nell’appartamento di un pregiudicato 49enne palermitano. La perquisizione nell'abitazione di via Porta di Castro, nel cuore di Ballarò, si è trasformata in una operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di scoperchiare la base operativa di una rilevante attività di smercio di droga.

Gli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno, infatti, rinvenuto 77 involucri termosaldati, contenenti 10 grammi circa di crack, una confezione termosaldata contenente 2,76 grammi di crack, un bilancino digitale e 300,00 euro, circa.

Tutto è stato sottoposto a sequestro, il malvivente tratto in arresto ed indagini sono in corso per risalire ai destinatari dello stupefacente.

