Palermo, sempre più emergenza al cimitero dei Rotoli: 684 bare in attesa, piani per trovare spazi

Sono 684 le bare in attesa di una sepoltura al cimitero dei Rotoli a Palermo. Gli operatori della Reset, come riporta Connie Transirico in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, lavorano senza sosta, ma i "morti sono troppi", dicono esasperati.

Giovedì scorso sono state sepolte 7 salme, a fronte delle 18 entrate, stessa cosa mercoledì con 12 che hanno trovato sepoltura su 15. Intanto, si susseguono le riunioni per superare l’emergenza cimiteriale. Ieri confronto con i componenti della commissione Garanzia e Trasparenza, alla presenza dell’assessore Maria Prestigiacomo e Sergio Pollicita.

Si tentano tutte le soluzioni, anche quella di una particella posta in alto, la 58 bis, e dalla prossima settimana verranno vagliate una serie di proposte per uscire dalla situazione emergenziale.

