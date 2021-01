Incendia un'auto a San Giuseppe Jato, arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni, F.P, di San Giuseppe Jato, è stato arrestato dai carabinieri di avere incendiato una Fiat Punto grigia di un incensurato.

L’auto era parcheggiata in via Papa Giovanni XXIII, strada che costeggia una palazzina di alloggi popolari. Sono intervenuti i vigili del fuoco e poi i militari che dopo le prime indagini sono riusciti a trovare il giovane accusato del rogo.

Il ragazzo si trova adesso agli arresti in attesa dell’udienza di convalida. Il mese scorso era stato denunciato per un analogo incendio di auto in via Aiello, nello stesso quartiere.

