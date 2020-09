Mafia, parte l'ispezione al Comune di San Giuseppe Jato

Si è insediata questa mattina la commissione prefettizia che dovrà eseguire l’ispezione al Comune di San Giuseppe Jato, a seguito del provvedimento emesso dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani su delega del ministro dell’Interno.

La commissione è composta dal viceprefetto aggiunto Fulvio Alagna, dal vicequestore Carlo Nicotri, dal capitano dei carabinieri Marco Busetto e dal capitano della Guardia di finanza Andrea Mascia, i quali dovranno verificare se ci siano state infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale.

Oggi è iniziata l’acquisizione di documenti negli uffici della diverse aree: tecnica, finanziaria, sociale e polizia municipale. In particolare alcune ordinanze sindacali. La commissione avrà a disposizione tre mesi, prorogabili di ulteriori tre, per accertare se ci sono state forme di condizionamento degli amministratori. Per farlo passeranno al setaccio gare d’appalto, affidamenti, incarichi, concessioni edilizie e tributi.

