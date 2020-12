Vietato sedersi sui gradini del Massimo, ma si può attendere davanti ai negozi: scattate alle 11 le nuove regole a Palermo

È scattato il divieto di stazionamento a Palermo. Una misura valida dalle 11 alle 22 nel centro storico e nelle zone di via Libertà e Politeama, come dispone la nuova ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando.

Dunque vietato fermarsi, anche se, come spiega Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, non saranno considerati trasgressori coloro che sosteranno in attesa di entrare nelle attività commerciali.

L'obiettivo principale è scongiurare gli assembramenti davanti a bar e locali, che sono aperti ai clienti fino alle 18. Ma le nuove regole impediscono anche di starsene seduti sulle panchine o sui gradini del teatro Massimo, luogo in cui il pomeriggio e nel weekend si ritrovano centinaia di ragazzi.

La decisione sugli orari dei negozi è stata invece rimandata a un confronto con i rappresentanti di categoria. La volontà del Comune è quella di portare la chiusura fino alle 21, in modo da contrastare il rischio affollamento. Ma Orlando vuole ascoltare il parere delle associazioni visto che prolungare l'orario significa scontarsi con i termini contrattuali dei dipendenti.

