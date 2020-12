Palermo, dal weekend divieto di stazionamento in centro dalle 11 alle 22. In arrivo nuovi orari per i negozi

Dal weekend torna il divieto di stazionamento dalle 11 alle 22 nel centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama a Palermo. Lunedì incontro con le categorie produttive per discutere di orario dei negozi.

Un provvedimento, spiega il sindaco Leoluca Orlando, "per cercare di ridurre al massimo il pericolodi assembramento. Al tempo stesso un invito forte a cittadini e operatori economici per garantire all'interno dei locali il rispetto di queste norme. Sospese le decisioni degli orari di lavoro delle categorie produttive per discuterne in un incontro e rimodulare gli orari dei negozi per evitare assembramenti negli orari di punta".

