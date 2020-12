Acqua torbida per le piogge a Palermo, aumentano disagi e disservizi

Continuano i disagi per l'acqua torbida nelle fascia pedemontana di Palermo: Villagrazia, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo, Noce–Uditore, Strasburgo, Resuttana–San Lorenzo, Calatafimi e Bandita. Come scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola, mentre la pioggia non dà tregua alla città e promette di non darne per tutto il weekend, buona parte della città rischia di avere seri problemi di approvvigionamento dell’acqua. Questo perché le incessanti piogge intorbidiscono gli invasi che servono il capoluogo.

È successo in questi giorni con il Poma, dove i livelli di torbidità hanno costretto l’Amap allo stop dell’impianto di potabilizzazione Cicala e alla conseguente discontinuità del servizio di approvvigionamento idrico attraverso l’acquedotto Jato.

Il maltempo impedisce di far migliorare le condizioni delle acque e, per questa ragione i rischi adesso rischiano di allargarsi già in queste ore ad altre zone della città, come quelle della fascia nord, e anche ad alcuni Comuni della fascia costiera orientale che l’Amap serve, come informa la stessa azienda. Numerosi casi di carenza di acqua vengono segnalate anche dalla zona di viale Strasburgo.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE