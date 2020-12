Termini Imerese, si fingeva intermediario finanziario per truffare i commercianti: denunciato

Si fingeva intermediario finanziario per truffare i commercianti. La storia è stata scoperta dai poliziotti di Termini Imerese durante i controlli effettuati nelle scorse settimane presso esercizi commerciali.

Un esercente, che aveva bisogno di liquidità per la ristrutturazione di un immobile da destinare alla sua attività, in più occasioni, aveva consegnato somme di denaro in contanti, per alcune migliaia di euro, ad un uomo. Questi, fingendosi intermediario finanziario, gli aveva promesso di fargli conseguire il tanto desiderato finanziamento, ma non era stato così.

La squadra Investigativa del Commissariato ha indagato e ha identificato l’uomo, M.E., 71enne. Quest’ultimo, da anni, non svolgeva più alcuna attività lavorativa, ma aveva assunto lo stesso comportamento anche con altri commercianti del centro termitano. L’uomo, inoltre, aveva precedenti per truffa e per altri reati, ed era già stato gravato dalla misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Palermo.

Il 71enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa alla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese.

