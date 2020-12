Coronavirus, morto a Palermo l'ex dirigente comunale Roberto Pirera: tanti messaggi di cordoglio

A Palermo sono in calo i nuovi positivi, ma la città piange un'altra vittima a causa del coronavirus. Si tratta dell’ingegnere Roberto Pirera, ex funzionario dell’Ufficio Mobilità del Comune e una figura molto apprezzata nel mondo automobilistico. Come racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, era stato ricoverato prima nel reparto Covid del Cervello e poi in terapia intensiva all’ospedale di Partinico. L’ex dirigente comunale si è aggravato e, nel giro di una settimana, è deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio a partire da quello di Pizzuto, presidente dell’Aci club, che ha reso omaggio a "un grande amico dell’Automobile Club e grande appassionato ma soprattutto una persona perbene".

Sulla propria pagina Facebook anche l’assessore comunale Catania ha espresso il suo dolore: "Sono passate solo poche settimane da quando Roberto Pirera, in occasione della sua ultima giornata di lavoro, entrava nella mia stanza per salutarmi. E questo maledetto virus, oltre a privarci di un saluto affettuoso, ad impedire di rivederci".

