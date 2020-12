In due con 50 grammi di cocaina nell'auto, un arresto e una denuncia a Carini

I carabinieri di Carini hanno arrestato Massimo Razzatelli, 46enne palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria anche per V.D., un diciottenne carinese. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso di un controllo su strada l’uomo, che viaggiava sulla propria autovettura in compagnia del giovane, si era mostrato in atteggiamento sospetto, che ha portato i militari a effettuare una perquisizione del veicolo grazie alla quale sono stati rinvenuti circa 50 grammi di cocaina.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida.

La sostanza sequestrata, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 3.500 euro, verrà campionata ed analizzata dal competente laboratorio del Comando provinciale carabinieri di Palermo.

