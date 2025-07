Palermo, si parte: comincia l’era Inzaghi

Tutti (o quasi) a rapporto, per preparare una stagione in cui l’unico risultato ammesso è la promozione: il nuovo corso del Palermo prende il via oggi, nel primo di 19 giorni di ritiro a Chatillon (sede degli allenamenti) e Saint-Vincent (luogo di alloggio), località della Valle d’Aosta distanti 3,5 km l’una dall’altra.

Con Inzaghi alla guida tecnica e Osti a coordinare le operazioni di mercato, i rosa sperano di trovare fin da subito quelle risposte sia tattiche che motivazionali che gli permettano di guardare con fiducia al 2025/26.

Il raduno dei giocatori sarà in mattinata a Saint-Vincent, con una prima riunione operativa in vista del primo allenamento, in programma alle 17: la squadra lavorerà allo stadio Brunod di Chatillon a porte aperte, così da consentire agli appassionati di stare più vicino possibile ai loro beniamini fino al ritorno a casa, previsto il 1° agosto. La presenza dei tifosi sarà permessa in tutte le sedute: l’auspicio della squadra è di assistere allo scenario visto in tante trasferte negli ultimi anni, con le località valdostane colorate di rosanero e un sostegno più caloroso possibile nel corso degli allenamenti.