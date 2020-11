Palermo, ventunenne nigeriano arrestato per violenza sessuale e sequestro

Un 21enne nigeriano è stato arrestato dagli uomini della Sezione Investigativa Criminalità straniera e prostituzione della Squadra mobile di Palermo, in quanto destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso in Francia, in quanto condannato a 7 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona.

Era stato segnalato che l’uomo potesse essersi rifugiato nel palermitano. In effetti, a ottobre aveva lasciato un centro di accoglienza del capoluogo per recarsi in un hotel nei pressi della Stazione centrale.

Aveva occupato un appartamento in via Marinuzzi, dove risiedono prevalentemente diversi suoi connazionali. E’ stato tratto in arresto e condotto nel carcere «Antonio Lorusso» in attesa del giudizio di convalida

