Covid, casi in crescita a Misilmeri e Bagheria: a Castelbuono 94 positivi

In base ai dati raccolti dall’azienda sanitaria locale di Palermo i casi di Covid in provincia di Palermo sono aumentati negli ultimi giorni a Castelbuono, Misilmeri e Bagheria. A Castelbuono dove fino all’inizio della settimana i contagi erano pari a zero, dopo gli ultimi controlli sono stati trovati 94 positivi.

Nella zona rossa di Misilmeri i positivi sono arrivati a 445. Dati in aumento anche nel distretto di Bagheria dove i casi sono 688: ad Altavilla Milicia i positivi sono 43, a Bagheria 402, a Casteldaccia 42, Ficarazzi 114 e Santa Flavia 87.

Nella zona rossa di Ciminna i positivi restano 80, mentre sono sotto osservazione i comuni di Bolognetta con 81 positivi, Villabate con 179, Monreale con 89, Altofonte 72. Nei due altri grossi centri in provincia il dato al momento è stabile, Termini Imerese con 103 e Partinico con 135 positivi. Trend in crescita invece nel capoluogo siciliano dove l’ultimo report segna 7748 positivi.

