Coronavirus: muore a 39 anni La Corte, nel 2019 candidato Udc al Consiglio Comunale di Bagheria

Ancora un decesso per Coronavirus nel Palermitano e questa volta l'età della vittima è inferiore rispetto alla media. A 39 anni è morto Domenico La Corte, candidato con l’Udc al Consiglio Comunale di Bagheria lo scorso 28 Aprile 2019.

Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal segretario nazionale dell’Udc Italia, On. Lorenzo Cesa, dal coordinatore politico dell’Udc Sicilia, On. Decio Terrana, ed dal coordinatore nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo.

Nella nota congiunta "si trasmette il dispiacere per la perdita di un ragazzo buono e solare, sempre disponibile a spendersi per un territorio sul quale era molto presente con la sua grande passione per la politica e l’esperienza nel mondo delle finanziarie".

"Si invita tutta la cittadinanza - prosegue la nota - a continuare a non abbassare la guardia ed avere grande rispetto per questo infido virus che, purtroppo, non risparmia nemmeno giovani come Mimmo che ci lasciano a soli 39 anni. È un momento molto difficile, sia dal punto di vista sanitario che socio-economico; mai come adesso si deve avere cura di sé stessi e dei propri cari, rispettare disposizioni e distanziamento sociale, affinchè quanto prima si possa tornare ad una normalità che ci saremo guadagnati solo con pazienza e diligenza".

