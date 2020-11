Palermo, il pronto soccorso pediatrico del Cervello si trasferisce a Villa Sofia

Chiuso il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello. Le sue attività, come comunicato dall'azienda ospedaliera, verranno trasferite tra pochi giorni a Villa Sofia. Intanto però, l’attività di pertinenza verrà svolta dal pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini.

La decisione è stata assunta dai vertici aziendali di concerto con il dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute per fronteggiare al meglio le esigenze assistenziali legate all’emergenza Covid 19.

"Lo spostamento del Pronto soccorso pediatrico dall'ospedale Cervello al presidio di Villa Sofia è un importante risultato dell'opera di razionalizzazione, oggi quanto mai urgente e necessaria, della rete ospedaliera e di emergenza in città, per continuare a mantenere livelli di cura e attenzione adeguati alle esigenze di tutti, soprattutto dei più piccoli e fragili", ha commentato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"L'attivazione del pronto soccorso pediatrico a Villa Sofia in sostituzione di quello chiuso al Cervello per permettere la creazione di nuovi posti letto Covid è, sia pure in questo contesto drammatico, una buona notizia - ha detto la deputata Marianna Caronia -. Finalmente si è trovata, grazie alla grande sensibilità e disponibilità della direzione di Villa Sofia e del reparto di Pneumologia, una soluzione adeguata per garantire la necessaria assistenza pediatrica di primo intervento per la zona nord della città, sganciandola da un ospedale che sempre più è dedicato unicamente al Covid. In questo modo, sia le famiglie dei piccoli pazienti sia gli operatori potranno accedere ai servizi in modo più tranquillo, garantendo quindi l'indispensabile assistenza primaria ai bambini e alle bambine".

© Riproduzione riservata