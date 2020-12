Palermo, attivo il pronto soccorso pediatrico a Villa Sofia: l'attività spostata dal Cervello

Da oggi è ripristinata l’attività assistenziale del pronto soccorso pediatrico dell’azienda 'Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello' a Palermo, ma la nuova sede è presso l'ospedale di Villa Sofia.

Il pronto soccorso pediatrico si trovava nell’ospedale 'Cervello', dove nell’ultimo periodo l'attività assistenziale diretta ai piccoli pazienti era stata temporaneamente sospesa per il trasferimento connesso al potenziamento del pronto soccorso adulti ed alla trasformazione del presidio 'Cervello' in Covid Hospital per fronteggiare l'emergenza pandemica.

© Riproduzione riservata