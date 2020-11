Coronavirus, oltre 10mila tamponi in 9 giorni alla Fiera di Palermo: 901 i positivi

Oltre diecimila tamponi in nove giorni di attività: procede a Palermo la campagna di monitoraggio del Coronavirus, promossa dall'assessorato Regionale alla Salute, dal Commissario per la gestione dell'emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune.

All'iniziativa, che dal 30 ottobre è organizzata alla Fiera del Mediterraneo, si è affiancato oggi anche un 'drive in' a Monreale. Complessivamente, in giornata, sono stati 1.567 i tamponi rapidi effettuati (1.327 alla Fiera del Mediterraneo e 240 a Monreale) e 109 i positivi (101 in Fiera), immediatamente sottoposti al tampone molecolare.

Dopo 9 giorni di attività, a Palermo sono complessivamente 10.091 i tamponi rapidi e 901 i positivi accertati nello screening di popolazione. Domani l'attività sarà ancora rivolta al mondo della scuola: personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie. Gli screening sono in programma: alla Fiera del Mediterraneo di Palermo ore 9-14 (con ingresso dell'ultima autovettura alle12), Monreale, ex mobilificio Mulè di via Circonvallazione ore 10-14.

