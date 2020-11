Coronavirus, tamponi a tappeto: da oggi attivo il drive-in a Monreale

Tamponi a tappeto e tramite la modalità drive-in. Dopo l'esperienza negli arcipelaghi minori e della Fiera del Mediterraneo a Palermo, prosegue la campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus sulla popolazione della Sicilia su precisi target, così come programmato dall’assessorato regionale alla Salute su suggerimento del Comitato tecnico scientifico.

A Monreale - come vediamo dal video - auto in fila e in attesa per il tampone rapido. Un’iniziativa che a Palermo ha permesso di individuare tantissimi asintomatici positivi al covid.

L'adesione alla campagna è su base volontaria. I drive-in saranno operativi già da oggi a Caltanissetta, Gela, Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria, Palermo, Monreale, Enna, Catania, Adrano, Paternò, Caltagirone, Acireale, Messina, Barcellona, Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano, Avola e Agrigento.

Video di Marco Gullà

