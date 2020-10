Drive-in per i tamponi rapidi a Palermo, lunghe code di auto per entrare in fiera: 35 positivi su 500 test

Lunghe code di auto e ore di attesa nei pressi della Fiera del Mediterraneo di Palermo per la seconda giornata di operazioni di tracciamento attraverso i test col metodo del "drive in": gli utenti entrano a bordo del proprio mezzo, restano nell'abitacolo e i sanitari somministrano il tampone rapido.

Finora sono stati eseguiti oltre 500 test e individuati 35 positivi asintomatici - che sono stati già isolati-, i quali sono stati sottoposti al tampone molecolare per la successiva conferma.

I primi ad essere stati convocati dall'assessorato regionale alla Salute sono stati dirigenti scolastici, insegnanti, personale di segreteria e personale Ata. Ma dopo i 980 tamponi rapidi eseguiti e 50 positivi asintomatici individuati ieri, oggi un gran numero di palermitani si sono recati alla fiera per sottoporsi al tampone. Le auto questa mattina erano incolonnate per centinaia di metri in attesa di poter accedere.

"La situazione è quasi normalizzata - dice Costa - è evidente che la popolazione scolastica ha risposto con grande collaborazione all'ìniziativa".

La procedura prevede l'ingresso delle auto in Fiera, lato Monte Pellegrino, e poi il passaggio davanti alle tende dove il personale dell'Asp Palermo, medici e infermieri, esegue il tampone rapido con l'utente che resta a bordo della propria vettura. Dopo alcuni minuti di attesa arriva l'esito: se negativo viene rilasciato un certificato, in caso di positività l'utente passa in altra tenda per il tampone molecolari che accerta definitivamente l'eventuale positività.

I test proseguiranno fino alle 16 e domani dalle 9 alle 14. Ma si andrà avanti anche la prossima settimana.

