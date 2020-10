Palermo, alla fiera al via il drive-in per i tamponi: "Ne facciamo 200 ogni 90 minuti, già diversi positivi"

Più test a Palermo per individuare i nuovi contagiati dal Coronavirus. Da questa mattina è in funzione il drive-in per i tamponi rapidi alla Fiera del Mediterraneo, iniziativa del Comune, insieme all’Asp e al commissario straordinario per l’emergenza Renato Costa.

All'avvio più di 100 le vetture in coda per sottoporsi al test. La maggior parte dei cittadini si sottoponeva al tampone per la prima volta.

"Alle 9 in punto abbiamo effettuato il primo test - spiega Costa in questo video - è andata benissimo, la città ha risposto in modo ordinato e composto. Andremo avanti con una media di duecento tamponi ogni ora mezza". Al momento il servizio è riservato al personale delle scuole, ma Costa precisa: "L'obiettivo è ampliarlo ad altre categorie. Abbiamo individuato diversi positivi, li abbiamo isolati e saranno sottoposti a tampone molecolare".

All'arrivo in Fiera bisogna compilare una scheda con i dati personali, dopo il tampone l'auto viene fatta sostare in un'area apposita in attesa dell'esito. Se il test è negativo viene rilasciato un certificato e si può andare via, altrimenti è necessario sottoporsi anche al tampone molecolare.

L'iniziativa proseguirà domani e domenica ininterrottamente dalle 9 alle 16, ma anche la prossima settimana.

"Un metodo necessario - sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando - e a questo punto indispensabile, per far fronte ad un numero di contagi che rischia di essere del tutto fuori controllo, portando al collasso il sistema di tracciamento e forse l'intero sistema sanitario regionale. Abbiamo tutti insieme scelto di dare la priorità al mondo della scuola, nel tentativo di scongiurare il blocco delle attività didattiche. Nei prossimi giorni, insieme alle autorità sanitarie regionali e all'asp, decideremo come aprire questo servizio a tutti coloro che vorranno verificare il proprio stato di salute in modo sicuro e veloce".

Video di Piero Longo

