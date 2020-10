Palermo, l'appello dei commercianti di via Roma: "Stop anche alla Ztl diurna"

Lo stop alla Ztl notturna non basta ai commercianti palermitani. Una cinquantina di loro con l'attività in via Roma e strade limitrofe, ha sottoscritto un documento, presentato al sindaco Orlando, per l'immediata sospensione della zona a traffico limitato diurna.

"Alla luce dell'aumento esponenziale dei casi Covid a Palermo - si legge nel documento - è necessario scoraggiare il più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Inoltre, la zona di via Roma e le strade nelle vicinanze stanno attraversando un difficile momento commerciale, con centinaia di saracinesche abbassate e altre decine che rischiano la chiusura a breve".

I commercianti sperano nelle festività per risollevarsi. "Ci affacciamo al periodo delle ferie natalizie - scrivono nella lettera a Orlando i commercianti - durante le quali, noi come commercianti, speriamo di recuperare una piccola parte di quanto abbiamo perso durante questo periodo di crisi. Per queste ragioni chiediamo la sospensione della Ztl fino alla cessazione della crisi o almeno fino al 15 di gennaio".

