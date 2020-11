Meno inquinamento con le restrizioni anti-Covid, a Palermo verso la sospensione della Ztl

La zona a traffico limitato, la prossima settimana, potrebbe essere sospesa. La pandemia e le restrizioni delle ultime settimane hanno ridotto e di molto il traffico in centro e questi dati, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, fanno presupporre che si andrà verso lo stop anche se per assumere un provvedimento definitivo servono anche quelli delle centraline che monitorano il livello di inquinamento.

Soltanto dopo aver incrociato le due informazioni si potrà avere un quadro preciso e procedere alla firma da parte del sindaco della sospensione, così come già fatto nel corso della prima ondata della pandemia. "Siccome la Ztl è un provvedimento di limitazione dell’inquinamento, dunque una misura di tutela della salute, è chiaro che dobbiamo prima valutare se i rischi sono effettivamente diminuiti", aveva detto nei giorni scorsi Leoluca Orlando.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata