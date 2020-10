Due dipendenti dell’Asp in servizio al Pta Albanese in via Papa Sergio a Palermo sono risultati positiva al Covid-19. Tutte le attività ospitate all’interno della struttura sono state temporaneamente sospese per procedere alla sanificazione dei locali e sottoporre a tampone i dipendenti. Domani il Pta Albanese rimarrà, pertanto, chiuso al pubblico

© Riproduzione riservata