Coronavirus, positivo addetto a pulizie: chiuso Palazzo Comitini a Palermo

Continuano a salire i casi di positività in Sicilia: per l'intera giornata di oggi Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo, resterà chiuso per igienizzazione e sanificazione dei locali. Il provvedimento si è reso necessario per la positività al Covid-19 di un addetto alle pulizie dipendente della società Palermo Energia.

Ieri, due dipendenti dell'Asp in servizio al Pta Albanese in via Papa Sergio a Palermo erano risultati positiva al Covid-19 e tutte le attività ospitate all'interno della struttura sono state temporaneamente sospese per procedere alla sanificazione dei locali e sottoporre a tampone i dipendenti.

Oggi il Pta Albanese rimarrà, pertanto, chiuso al pubblico.

