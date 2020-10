Droga a Cinisi, 47enne denunciato per produzione e detenzione ai fini di spaccio

Un uomo di 47 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Cinisi per produzione e detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari, nel corso di un controllo, hanno effettuato una perquisizione in località Gazzara e hanno rinvenuto in un terreno più di 250 grammi di marijuana già essiccata e confezionata, pronta per essere venduta. Rinvenute inoltre 60 piante della medesima sostanza, già in stato di fioritura.

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

