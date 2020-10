Sequestrata villa da 500mila euro: colpo a un trafficante di droga a Palermo

Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un provvedimento di sequestro di un immobile nei confronti di Antonino Picciurro (classe 68), per un valore stimato di circa 500.000 euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo.

L'uomo, dal 2003, è stato dedito al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, riportando diverse condanne. In una sentenza di condanna, per fatti commessi nel 2007, veniva riportato che l'uomo abbia vissuto abitualmente con proventi di attività delittuose. Durante una perquisizione della polizia giudiziaria, furono rinvenuti nella sua abitazione 44 mila euro, nascosti in cucina.

Tenuto conto di questi elementi, la Procura della Repubblica di Palermo ha delegato accertamenti economico-patrimoniali agli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, che hanno evidenziato una significativa sproporzione, pari ad oltre 240.000 euro, tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo.

Sulle base delle evidenze raccolte il Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro di una villa ubicata a Palermo in zona Ciaculli, per un valore stimato di circa 500.000 euro.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che tale immobile di pregio rappresenti il frutto delle attività illecite esercitate da Picciurro o il reimpiego dei relativi proventi.

© Riproduzione riservata