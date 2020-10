Coronavirus: aumentano i casi positivi a Capaci, Montelepre e San Cipirello

Aumentano ormai incessantemente i casi di coronavirus in quasi tutto il territorio del Palermitano. In particolare nella giornata di oggi si registrano nuovi casi a Capaci, Montelepre e San Cipirello. In quest'ultimo comune ieri vi è stato un balzo di ben 12 nuovi positivi.

A Capaci è di qualche minuto fa la notizia di nuovi tre soggetti positivi al Covid-19 come ha comunicato il primo cittadino dello stesso Comune. Tuttavia non si sanno ancora ulteriori dettagli in merito alle condizioni di salute delle tre persone risultate positive al virus: “È appena arrivata la notizia di tre nuovi casi di coronavirus a Capaci. Domani verranno forniti ulteriori dettagli che, al momento, non siamo in grado di dare – scrive Pietro Puccio -. Raccomandiamo vivamente il rispetto degli accorgimenti indicati dalle autorità: distanza interpersonale, divieto di assembramenti, lavaggio costante delle mani con igienizzanti, uso corretto delle mascherine, anche nei luoghi aperti. Bisogna tutelare e rispettare la propria salute e quella di chi ci sta vicino, soprattutto dei soggetti più fragili”.

Anche nel comune di Montelepre è emerso una nuova positività al Covid. Il soggetto pare essere in buone condizioni di salute, infatti si trova in quarantena. Inoltre a seguito di questo nuovo caso nel territorio del comune guidato dal sindaco Maria Rita Crisci, si sta procedendo ad una mappatura delle persone che sono entrate in contatto con questo soggetto.

L'aumento più aggressivo dei contagiati nelle ultime ore, sempre in provincia, si è verificato a San Cipirello. Dove oggi il numero dei soggetti positivi ha raggiunto un totale di 41. La vera esplosione si è verificata ieri con ben nuovi 12 casi, più uno oggi. Ma altro dato che non va assolutamente trascurato è che le persone che si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio sono 70.

A Partinico c'è da segnalare la positività di un'insegnate del liceo “Savarino” di Partinico. Il plesso domani rimarrà chiuso.

Tutti nuovi casi emersi nelle ultime ore nei tre comuni in provincia di Palermo risultano essere, almeno per il momento, fortunatamente, in buone condizioni di salute e pare anche che non si siano riscontrati nuovi ricoveri.

© Riproduzione riservata