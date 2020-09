Coronavirus, a Palermo test rapido per l'accesso alle residenze dell'università

Nuove disposizioni per l’accesso, rientro o permanenza presso le Residenze Universitarie Ersu di Palermo in considerazione dell’emergenza Coronavirus. Le operazioni di ingresso e/o di reingresso o permanenza nelle strutture inizieranno, a partire da lunedì 28 settembre, solo dopo l’esito negativo di test di tampone rapido cui saranno sottoposti obbligatoriamente tutti gli studenti già residenti o che saranno autorizzati all’ingresso.

"Auguro buon lavoro e buono studio a tutti gli studenti universitari per il nuovo anno accademico - ha detto il presidente dell’Ersu, Giuseppe Di Miceli - con la consapevolezza per tutti della necessità di osservare, per il bene comune, le procedure e le disposizioni di prevenzione messe in atto dall’Ente per garantire benefici e servizi e quindi il diritto allo studio anche in questa fase storica molto delicata".

Occorrerà compilare - in modo perentorio entro le 12 di domenica - una specifica richiesta online in seguito alla quale verrà rilasciato un ticket con l’appuntamento per recarsi, lunedì 28 settembre all’ingresso posteriore della residenza universitaria Santi Romano (terrazza Basile, lato della residenza prospiciente la via Ernesto Basile) per l’esecuzione del test sanitario rapido obbligatorio e propedeutico all’ingresso. L’appuntamento è lunedì alle 9 per gli studenti già residenti e alle 11,30 per i nuovi accessi.

© Riproduzione riservata