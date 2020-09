Coronavirus, all'Università di Palermo primo giorno di lezioni in presenza

Ricominciano oggi, all’Università di Palermo, le lezioni in presenza che erano state interrotte ad inizio aprile per via del lockdown imposto dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

"Oggi è un primo giorno di scuola - ha detto il rettore Fabrizio Micari - abbiamo voluto ricominciare in presenza, nella convinzione che l’Università è contatto, scambio di sguardi, di sensazioni".

Studenti emozionati dal ritorno in aula, abituati ormai alla didattica a distanza svolta con l’uso dei computer, tablet o smartphone. Non tutti gli alunni dell’Ateneo ritorneranno fin da subito in aula. Ci sarà per tutto il primo semestre una fase di sperimentazione a cui parteciperanno solo alcuni Corsi di laurea.

