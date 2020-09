Coronavirus, cresce la paura a Bagheria: 29 nuovi casi, 8 ricoverati ma scuole aperte

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha aggiornato, con una diretta i cittadini del centro in provincia di Palermo. I casi accertati di positività al coronavirus sono 29, di questi 8 sono ricoverati, 13 appartengono allo stesso focolaio, vale a dire stesso nucleo familiare e parentale; dei 29 è deceduta una signora anziana, con altre patologie e già malata da tempo, che non usciva di casa da circa un anno - spiega il sindaco. 13 sono i focolai, uno di questi con 13 positivi tra ricoverati; gli altri focolai hanno uno o due positivi. Tutte le persone ricoverate non sono state intubate ed hanno una respirazione autonoma.

"L'Asp sta facendo un grande lavoro, i dirigenti scolastici altrettanto" - dice Tripoli. Il sindaco ha poi detto che domani stesso chiederà un incontro con il prefetto e con gli atri sindaci per strategie comuni contro il covid. Tripoli ha poi confermato nuovamente che le elementari prenderanno il via tra oggi e domani, le scuole dell’infanzia inizieranno il 28 settembre .

"Controllate i vostri ragazzi e bambini ed invitateli al rispetto delle regole, noi monitoriamo la situazione e continueremo. Penso ancora che qui, l’ondata più forte debba ancora arrivare, i positivi di oggi sembrano aver contratto il virus intorno a ferragosto"- e aggiunge: "lo dico da genitore non da sindaco, non dobbiamo farci prendere dalla psicosi piuttosto controlliamo i nostri figli fuori, quando si vedono con gli amici, al bar, per strada. Domani girerò per le scuole per verificare l’andamento".

