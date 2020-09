In auto, in moto e in tram per comprare la droga allo Sperone: arrestato un pusher a Palermo

Un pusher è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia nel quartiere Sperone. Si tratta di L.V., 39enne palermitano, già noto alle orze dell'ordine.

Indagini ed appostamenti dei poliziotti del commissariato di Brancaccio hanno accertato come l'uomo stazionava in uno slargo in via Di Vittorio, e riusciva a soddisfare le richieste di droga dei suoi clienti che giungevano in auto, in moto e anche in tram.

Tutti, dopo averla acquistata, sono stati seguiti dai poliziotti, fermati, perquisiti e segnalati quali assuntori di stupefacenti agli uffici competenti.

Il giovane, inoltre, più volte nell’arco dei minuti di osservazione degli agenti, ha effettuato perlustrazioni con il suo ciclomotore dell’intero perimetro di spaccio, per sincerarsi dell’assenza di Forze dell’Ordine.

Dopo l'ennesimo episodio di compravendita, gli agenti hanno intimato l’Alt ma il 39enne ha tentato di fuggire, lanciando per terra dosi di stupefacente. Gli agenti lo hanno fermato ed hanno recuperato la droga.

Sono state recuperate 32 dosi di hashish ed oltre mille euro in contanti, trovati nell’incavo del sellino del ciclomotore del 39enne. Il mezzo è stato sequestrato. L.V. è stato arrestato e la misura è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria.

