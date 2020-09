Palermo, bimba di 18 mesi per otto ore in auto in attesa del tampone. Chiuso un altro asilo

Otto ore in macchina in attesa di un tampone. Questa la denuncia di Roberta Sorgi, mamma di una bimba di diciotto mesi rimasta in auto per ricevere l'esito del tampone davanti all’ospedale dei Bambini di Palermo. Entrambe si sono recate in ospedale, giovedì scorso, perché la piccola stava poco bene. Ma prima del ricovero è necessario che tutti i pazienti vengano sottoposti al tampone.

La bimba da giorni aveva la febbre 38.5°, racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia di oggi. All'arrivo di un bambino sospetto Covid, però, sono state fatte uscire con la promessa di ottenere il più presto possibile l'esito del tampone, arrivato però dopo otto ore, alle 22.30. Una vera odissea che si è conclusa con un esito negativo e il ricovero in reparto.

Intanto a Palermo un altro asilo viene chiuso in via preventiva. Si tratta, spiega Alessandra Turrisi sempre sul Giornale di Sicilia di oggi, dello "Spazio 06" gestita dalla coop Pueri, scuola dell’infanzia, asilo nido, spazio giochi per famiglie e bambini, in via delle Croci, che resterà chiuso fino a martedì compreso per permettere a tutto il personale di eseguire il tampone di controllo. Un'operatrice infatti è risultata positiva ma asintomatica.

Per il plesso è stata disposta la sanificazione straordinaria da parte del personale della Reset. Si attendono adesso ulteriori indicazioni da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. Così come si attendono notizie per la riapertura degli asili Melograno, Allodola e Filastrocca, chiusi nei giorni scorsi.

