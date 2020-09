Piantagione di marijuana e furto di energia elettrica: a Misilmeri scatta un arresto

Scoperta e sequestrata, a Misilmeri, una coltivazione di marijuana costituita da 11 piante alte più di due metri. I carabinieri, nel corso di una perquisizione in una casa, in località piano Stoppa, hanno trovato la piantagione dotata di impianto di irrigazione alimentato, come accertato anche da successivo intervento di tecnici, con un allaccio abusivo alla rete Enel. È stato arrestato con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato, B.A., 37enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà, per gli stessi reati, un 15enne.

Tutto è stato sequestrato, repertato e trasmesso al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le analisi di rito.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari, Dott. Claudio Emanuele Bencivinni, ha convalidato l’arresto.

Lo scorso 17 agosto, nella stessa zona, erano state scoperte 130 piante di marijuana ed era stato arrestato un 35enne palermitano. Qualche giorno fa i carabinieri della Compagnia di Misilmeri avevano scoperto una piantagione di 120 piante, che è stata distrutta.

