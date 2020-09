Smaltimento rifiuti, a Palermo sequestrato furgone con scarti di pesce

Un furgone bianco carico di scarti di pesce provenienti da una pescheria del quartiere Libertà, a Palermo è stato sequestrato in via Pecori Giraldi dalla polizia municipale.

La pattuglia, in abiti civili e con auto civetta, lo ha seguito lungo tutto il suo percorso fino, appunto, in via Pecori Giraldi dove il conducente, giunto nei pressi di cassonetti dei rifiuti solidi urbani, ha aperto il portellone e ha iniziato a depositare al suolo grossi sacchi, piuttosto che farli smaltire da una ditta specializzata.

Gli agenti hanno bloccato l'uomo, hanno ispezionato il mezzo nel quale erano presenti 12 grossi sacchi di scarti organici di pesce per grandi quantità e materiale di polistirolo e plastica con residui di organico animale provenienti dalla pescheria. Il conducente, tale D.V. di 55 anni, non aveva alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’autocarro, di proprietà di un altro uomo, T. S., è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziaria al conducente che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti, mentre il carico, per motivi igienico sanitari, è stato smaltito da una ditta specializzata.

© Riproduzione riservata