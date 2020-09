Palermo, altri due furti nei cantieri per le grandi opere: rubati centinaia di litri di gasolio

I cantieri per le grandi opere a Palermo hanno subito altre due furti: dopo quello in via Roma, dove sono in corso i lavori del collettore fognario, altri due episodi infatti erano stati registrati agli inizi di settembre nell’area interna al porto dove sorgerà una fermata dell’Anello ferroviario.

I ladri, in due diverse occasioni, sono riusciti ad entrare nei cantieri rubando da alcuni escavatori centinaia di litri di gasolio e le batterie di altri mezzi. Uno degli episodi è stato denunciato dai responsabili dei lavori alla polizia che ha acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato la scena. Giorni dopo è toccata al cantiere di via Roma, dove i ladri sono riusciti a portare via 250 litri di carburante e a danneggiare i fili di un escavatore.

Risalgono sempre agli inizi di settembre i due incendi appiccati in via Calcante, dove le ditte in subappalto stanno realizzando una sottostazione elettrica per il passante ferroviario, e in via Rosario Nicoletti, dove invece si lavora per realizzare parte della fognatura di Sferracavallo.

